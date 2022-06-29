Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu

Gölcük Belediyespor U10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 4318 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.
Kocaeli U10 Erkekler Final Grubu’nda mücadele eden Gölcük Belediyespor U10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaştı. İzmit’te oynanan maçta rakibini 4318 yenen Gölcük Belediyespor U10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu.
Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin gururu olan minik sporcularımızı, saygıdeğer ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
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