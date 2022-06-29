İzmit´te otoyolda 7 araç çarpıştı: 5 yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu´nda 1 TIR, 1 tanker ve 1 otomobilin çarpışmasının ardından trafik aniden yavaşlayınca yaklaşık 800 metre geride 4 araç daha çarpıştı. Kazalarda 5 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında, TEM Otoyolu Çenedere mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 tanker, 1 TIR ve 1 otomobil çarpıştı. Ulaşımın aniden durmasının ardından yaklaşık 800 metre geride 1 yolcu otobüsü, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Otobüs sürücüsü ve 3 yolcu ile 1 otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Araçların yol kenarına alınmasının ardından ulaşım bir süre sonra tek şeritten sağlanmaya başlandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-06-29 12:11:23
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