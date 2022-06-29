Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek

Geçtiğimiz dönem ilk kez Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle kapılarını açan KOMEK, bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını şenlendirecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KOMEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı. KOMEK, Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocukların da aileleriyle beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgiler kazanmasını hedefliyor.
Eğitimler 27 Haziran29 Temmuz tarihleri arasında pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri 10.0015.00 aralığında verilecek. Eğitimlerde 1. grup 10.0012.00 arası, 2. grup ise 13.0015.00 saatleri arası yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.