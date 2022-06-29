Tahtalı Göleti Doğa Park projesi hızla ilerliyor

Derince Belediyesi'nin Tahtalı Göleti Doğa Park projesini tamamlamasıyla birlikte bölge cazibe merkezi haline getirilecek.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ile birlikte köylere giderek incelemelerde bulundu. Heyet, ilk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'ni gezdi. İçerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisini barındıran tarımsal kalkınma hamlesi, ekonomi ve istihdama önemli oranda katkı sunacak. Heyetin ikinci ziyaret noktası ise Çancılar mevkiinde yer alan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi oldu. Burada yapılan son düzenlemeleri inceleyen Başkan Aygün, tesisin bölgedeki girişimci kadınların hizmetinde olduğunu ifade etti.



Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde çalışmalar devam ediyor

Heyet, son olarak Tahtalı Göleti Doğa Park projesinde devam eden çalışmaları inceledi. Gölet çevresinde yapılan ilk etap düzenlemeleri ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletler tamamlanmış, ardından mangal yerleri halkın kullanıma sunulmuştu. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi çerçevesinde bölgedeki ikinci etap çalışmaları da hızlı şekilde devam ediyor. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor.

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