Kocaeli'de sırada judo turnuvası var

Çeşitli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehirde judo fırtınası estirecek.

Pek çok şampiyonanın adresi olan Kocaeli, şimdi de Uluslararası Judo Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. 13 Temmuz tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşecek olan turnuva, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları’nda judo branşında Türkiye’ye ilk ve tek altın madalya kazandıran ve şimdilerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde geleceğin şampiyonlarını yetiştiren Hüseyin Özkan onuruna düzenlenecek.

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