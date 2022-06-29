Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddia Kardeşi, husumetlisi tarafından vurulan müşteki: " 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddia Kardeşi, husumetlisi tarafından vurulan müşteki: " 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum"

İHA

Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddia Kardeşi, husumetlisi tarafından vurulan müşteki: " 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum"

Kocaeli'de husumetlisinin kardeşini tabancayla vurarak yaralayan avukatın yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen sanığın husumetlisi, "Sanık ve arkadaşları beni sürekli taciz ediyorlardı. 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum" iddiasına bulundu.

Olay, 4 Aralık 2021 tarihinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, avukat D.K. husumetlisinin kardeşi Enes A. ile yolda karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde D.K., belindeki silahı çıkararak önce Enes A.’nın kolundan yaraladı, ardından silahın kabzasıyla başına vurdu. Enes A. tedavi altına alınırken, gözaltına alınan D.K. ise tutuklandı.

"Eşofman giysem dahi kemer takıp silah koyuyordum"
Sanık D.K.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık D.K., müşteki Enes A. ve tanıklar katıldı. Savunması için söz hakkı verilen D.K., "Olaydan yaklaşık bir hafta önce müşteki ile ortak tanıdığımız avukat C.Ç.'nin ofisine gittim. C.Ç., müştekinin ağabeyinin ses kayıtlarını bana dinlettirdi. Ses kayıtlarında bana karşı tehdit içerikli konuşmalar vardı. Ben bunu duyduktan sonra hayatımda hiç yapmadığım şekilde silah taşımaya başladım. O kadar temkinli davranıyordum ki, eşofman giysem dahi kemer takıp silah koyuyordum. Olay günü de silahım yanımdaydı" dedi.

"Bırakın öldürmeye teşebbüs, ben yaralamaya dahi teşebbüs etmedim"
Olay gününü anlatan D.K., "Olay sabahı evimden çıkarak ailemin evine kahvaltıya gittim. Ailemin oturduğu site ile müştekinin oturduğu site karşılıklıdır. Ben yürürken araba sesi duydum ve o tarafa döndüğümde müşteki Enes’i gördüm. Hemen yanına yöneldim. O da aracından indi. 'Neden yalan söylüyorsunuz? Sen avukat, ağabeyim ise kendini bize psikolog olarak tanıttı' dedim. O ise bana ‘Siz hiç yalan konuşmuyor musunuz?' dedi. Müşteki benimle böyle konuşunca silahı çıkarıp kendisini korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bırakın öldürmeye teşebbüs, ben yaralamaya dahi teşebbüs etmedim. Kendisi silaha doğru yöneldi. Aramızda çıkan boğuşma sırasında silah patladı. Silahın kabzasıyla Enes'in kafasına vurdum. Ancak üzerinde kan görmediğim için vurulduğunu anlamadım. İlk ifademde müştekinin elinde bıçak olduğunu söyledim ancak elinde bıçak yoktu. Olayın sıcağıyla öyle söyledim" diye konuştu.

"Aramızda başka bir şey var ancak bunu açıklamak istemiyorum"
Olayda kullandığın silahın ruhsatsız olduğunu ifade eden D.K., "Benim için hazırlanan iddianame değil iftiranamedir. Aramızdaki husumetin sebebini söylemek istemiyorum. Müşteki ve ağabeyi meslekleri konusunda bana yalan söylemiş, bu şekilde ofisime girmişlerdir. Ses kayıtlarında olan tehditlerinden dolayı da bu olay yaşandı. Aramızda başka bir şey var ancak bunu açıklamak istemiyorum. Müşteki Enes ve ağabeyi Behçet'in dükkanının taranması tarihinde İzmit'te olup olmadığımı hatırlamıyorum. Müşteki yere düştükten sonra silahın kabzasıyla başına vurmaya devam edip etmediğimi de hatırlamıyorum. 200 TL’nin üstüne çok sevdiğim Yunus Emre’nin; ‘Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim’ şiirini yazarak Behçet A.'nın iş yerine gönderdim" şeklinde konuştu.

"Sanık dükkanımızı tarattırdı"
Olay tarihinden önce sanıkla aralarında geçen olayları anlatan Enes A. ise "Biz Türkiye genelinde 16 mağazası bulunan ve yurt dışında iş yapan kişileriz. Ben sanıkla ağabeyim Behçet arasındaki husumeti daha önce bilmiyordum. Bir gün dükkanda otururken Eşref geldi ve bana 200 TL verdi. Eşref, 'Behçet ağabeyin D. ağabeyimi arasın, sıkıysa aramasın' diyerek bizi tehdit etti. Ağabeyimi aradım kendisine olanları söyledim. Ağabeyim Behçet, şahıslar hakkında şikayette bulundu. Koruma kararı da aldırdık. Daha sonra dükkanımızın önüne mermi koydu. Bir süre sonra dükkanımız tarandı. Bunları sanığın yaptığı ispatlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Silahı kafama vurma şiddetiyle silah 3'e bölünmüş"
Olay gününü anlatan Enes A., "Olay günü ağabeyimi arabayla evden almaya gittim. Ağabeyim aracı kullanacağı için yolcu koltuğuna oturarak bekledim. Sanık D.K. yanıma gelerek, 'Biz size tehdit mesajı gönderdik anlamadınız, iş yerinize mermi gönderdik anlamadınız, iş yerinizde tarattık kaale almadınız' diyerek ayaklarıma doğru 2 el ateş etti. Ardından bana doğru silahı doğrulttu. Ben silaha doğru hamle yaptım. Sanık D.K. ateş etti ve kolumdan vuruldum. Ben yere düşünce D.K. bana, 'Seni öldüreceğim' diyerek silahın kabzasıyla kafama vurdu. Silahı kafama vurma şiddetiyle silah 3’e bölünmüş. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Sanık 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediyordu"
Sanıkla husumeti bulunan müştekinin ağabeyi Behçet A. ise "Ben olay günü banyodaydım. Silah sesi duyunca balkona çıktım. Sanık, kardeşimin üstüne çıkmış hunharca kafasına vuruyordu. Hemen üstüme giyinip aşağıya indim, ortam kalabalıklaşmıştı. Sanık küfürler ediyordu, 'Hepinizi öldüreceğim' diyordu. Sanık ve arkadaşları beni sürekli taciz ediyorlardı. 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de sırada judo turnuvası var
YEREL HABERLER Kocaeli'de sırada judo turnuvası var
İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla ...
Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor Katar Ligi takımlarından Al Shamal hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Al Shamal Teknik Direktörü Hicham Zahid: "Fenerbahçe çok kuvvetli bir rakip"
YEREL HABERLER Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de ...
Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor
Tahtalı Göleti Doğa Park projesi hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Tahtalı Göleti Doğa Park projesi hızla ilerliyor
Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek
YEREL HABERLER Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te ...
Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını sildi
Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu
YEREL HABERLER Tuğba Yakan, bronz madalyanın sahibi oldu
İzmit´te otoyolda 7 araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İzmit´te otoyolda 7 araç çarpıştı: 5 yaralı
TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi İtfaiye ekipleri otobüste mahsur kalan yolcuları tek tek kurtardı
YEREL HABERLER TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi İtfaiye ...
Marmaris yangınını söndürmeye gitmişti, kendi aracı alev alev yandı
YEREL HABERLER Marmaris yangınını söndürmeye gitmişti, kendi aracı ...
Bu düğünde damat yok Yasemin Ece'nin gelinlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Bu düğünde damat yok Yasemin Ece'nin gelinlik hayali ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da sel felaketinin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bartın’da sel ...
Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon ...
Genç Akademi'de öğrencilere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Genç Akademi'de öğrencilere sertifikaları verildi
20 milyonluk vurgun yapmıştı: "Bahis oynadım ve paraları kaybettim" dedi Yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çift hakim karşısında
YEREL HABERLER 20 milyonluk vurgun yapmıştı: "Bahis oynadım ve ...
Ayşegül'ü ölüme götüren vahşete ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Ayşegül'ü ölüme götüren vahşete ağırlaştırılmış ...
Müşterilerin parasıyla lüks yaşayan sigortacı: Bahis oynadım ve kaybettim
YEREL HABERLER Müşterilerin parasıyla lüks yaşayan sigortacı: Bahis ...
Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı: ...
Önce darp edildi sonra bıçaklandı
YEREL HABERLER Önce darp edildi sonra bıçaklandı
Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Konserde çevreye rahatsızlık veren 2 şahıs gözaltına ...
Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet savruldu: 1 yaralı
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Park halindeki kamyona çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyona çarpan motosikletli yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.