Kocaeli'de Başiskele Belediyesi, hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Başiskele Dijital (BADİ) ismi verilen sistem, imar ve yapı ruhsat işlerinden yazı işlerine, halkla ilişkilerden akıllı şehir otomasyonlarına kadar birçok hizmeti içinde barındırıyor.

Başiskele Belediyesi, birçok hizmetini dijital ortama taşıdı. "Başiskele Dijital (BADİ)" ile imar ve yapı ruhsat işlerinden yazı işlerine, halkla ilişkilerden akıllı şehir otomasyonlarına kadar birçok hizmet dijital ortamdan yapılabilecek. Projenin tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



"Heyecan içerisindeyim"

Programda konuşan Başkan Özlü, "21. yüzyılın dijital çağında teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte büyük veri siber sistemler, yapay zeka, robotlar ve sanal gerçeklik gibi gelişmeler dijital dönüşüm sürecini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu değişim ehizmetler konusunda yeni ufuklar açıyor, hizmet kalitesinin artmasını sağlıyor. Aynı zamanda vatandaşın hizmete daha kolay erişmesini sağlarken, hizmet maliyetlerinin düşmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün burada aylardır ekibimizle tasarladığımız dijital dönüşüm modelini sizlerle paylaşıyor olmanın heyecanı içerisindeyim" dedi.



"Dijital dünya, dijital teknoloji üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor"

Özlü, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dijital dönüşüm ofisi kurulmuş, dijital dönüşüm stratejisi belirlenerek, bir devlet politikası haline getirilmiştir. Dijital dünya, dijital teknoloji üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere düşen görev kendi kurumlarımızı, kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi bu kaçınılmaz geleceğe doğru en güvenli şekilde hazırlamaktır. Artık teknolojinin bu denli, hayatımıza girmesiyle bilgi ve aklın yönettiği bir dünyadayız. Bu yüzden emek yoğun alın terinden, emek yoğun akıl terine doğru bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşüme kayıtsız kalmak, alın terine de, akıl terine de haksızlık olur. Bu sebeple bugünün gençleri yarının sahipleri için dijital dönüşümü başlatıyoruz. Belediyemizin iş yapış şeklini, dijital teknolojileri en üst düzey kullanarak, vatandaş odaklı yeni bir sisteme dönüştürüyoruz. İstikrarlı çözümleriyle, sezgiye dayalı sübjektifliği, veriye dayalı objektif karar verme sistemleri kuruyor, performansa dayalı ölçülebilir analiz edebilen çalışma modelleri oluşturuyoruz"



Dijital Dönüşüm projesine "BADİ" ismini verildiğini ifade eden Özlü, "Arkadaşlar buna bir isim koymuşlar ’BADİ’ yani Başiskele Dijital. Askerde badi yaparlar. Erler birbirlerine yardımcı olurlar, iki kişiyi birbirine zimmetlerler. Biz badiyi size yardımcı olsun diye geliştirdik" sözlerine ekledi.

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