Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı



Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 3 çekicinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol, 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, TEM yolu Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 BKA 350 plakalı oto kurtarıcı arızalandı. Durumun bildirilmesiyle 49 AS 838 plakalı oto kurtarıcı, arızalı aracı çekmek için bölgeye sevk edildi. 2 araç, hareket ettiği sırada, arkadan gelen Abdurrahman Ünsal kontrolündeki 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı da sağ şeritteki çekicilere çarparak takla attı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, takla atan oto kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri, yaralı oldukları anlaşılan ve isimleri öğrenilemeyen diğer sürücülere de ilk müdahalede bulundu. Ünsal'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol, tekrar açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR

2022-06-30 09:48:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.