Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 23 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride 100, ATV Şampiyonası 4 ayrı kategoride 50 sporcu 30 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için kıyasıya mücadele edecek. Yapılacak olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

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