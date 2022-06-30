Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak

İHA

Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak

Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği, bu yıl 2224 Temmuz’da düzenlenecek.
Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği'nin hazırlık toplantısı yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Şenliklerle ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları Yazlık Kadırga Şenliği’ne davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet Can kurtarıyorlar, dev ticaret gemilerini denetliyorlar, su altı ve su üstündeki güvenliği sağlamak için canla başla çalışıyorlar Körfez’deki olaylara böyle müdahale ediyorlar
YEREL HABERLER Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara ...
Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor
Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek
YEREL HABERLER Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek
İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti
YEREL HABERLER İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti
Büyükşehir yol bakımı timi Düzce'de
YEREL HABERLER Büyükşehir yol bakımı timi Düzce'de
Kocaeli'de 'afet mutfağı' inşa edilecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'afet mutfağı' inşa edilecek
Kartepe'ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Kartepe'ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor
Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ...
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ...
50 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıktı, 3 saatte ikna edildi
YEREL HABERLER 50 metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çıktı, 3 ...
D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
YEREL HABERLER D-100'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Gebze'de tapu teslim töreni
YEREL HABERLER Gebze'de tapu teslim töreni
Yeni nesil belediyecilik: "BADİ" Bu belediye hizmetlerini dijital ortama taşıdı
YEREL HABERLER Yeni nesil belediyecilik: "BADİ" Bu belediye ...
Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında şaşırtan iddia Kardeşi, husumetlisi tarafından vurulan müşteki: " 'Üzerinizdeki dükkanları bizim üstümüze yapacaksınız' diye tehdit ediliyordum"
YEREL HABERLER Husumetlisinin kardeşini vuran avukat hakkında ...
Kocaeli'de sırada judo turnuvası var
YEREL HABERLER Kocaeli'de sırada judo turnuvası var
İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla ...
Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de hazırlanıyor Katar Ligi takımlarından Al Shamal hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Al Shamal Teknik Direktörü Hicham Zahid: "Fenerbahçe çok kuvvetli bir rakip"
YEREL HABERLER Katar Ligi takımları, yeni sezona Kocaeli'de ...
Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Bu şenlik Darıcalı çocukların yüzünü güldürüyor
Tahtalı Göleti Doğa Park projesi hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Tahtalı Göleti Doğa Park projesi hızla ilerliyor
Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te geçirecek
YEREL HABERLER Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK'te ...
Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını sildi
YEREL HABERLER Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını sildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.