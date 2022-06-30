Kerem Aktürkoğlu özel öğrencilerin yüzünü güldürdü

Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'de bulunan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti.

Galatarasay'da forma giyen milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencilerini ziyaret etti. Uzun zamandır tanışmak istedikleri yıldız futbolcu Kerem ile bir araya gelen özel öğrenciler, imza alıp bol bol fotoğraf çektirdi. Aktürkoğlu, "Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettiğim için çok mutluyum, özel öğrenciler ile sohbet edip, çay içtik, benim için kek yapmışlar. Onların yüzündeki tebessümü görmek beni ayrıca mutlu etti. İlerleyen zamanda yine bu merkezi, bu güzel özel öğrencileri tekrardan ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Özel öğrenciler, cam ve plastik maddelerden yaptıkları içinde bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği bir çeşit akvaryum olan teraryumu ünlü futbolcuya hediye etti.

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