Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ KOCAELİ, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi´nde düzenlenen Ulaştırma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı'na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planladıklarını belirterek, "Lojistik sektörü günümüzde gittikçe daha da entegre hale gelen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşıdır. Küreselleşen dünyada 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu coğrafyanın merkezinde olan Türkiye'nin önemi her geçen gün artıyor. Doğu-batı uluslararası tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye, Çin'den Londra'ya uzanan bir hattın merkezinde. 2002 yılından bu yana, ülkemizin ulaştırma ve altyapısına gerçekleştirdiğimiz 183 milyar dolarlık yatırım ile bu konumumuzun fırsatlarını ortaya çıkardık. 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha planlıyoruz. 2053 vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin Asya ile Avrupa arasında bugün 700 milyar doları aşan ticaretten alacağımız payı artıracağız" diye konuştu.

'KUZEY KORİDORDA YOL GÜVENLİĞİ RİSKİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Karaismailoğlu, orta koridorun diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü alternatif olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Uluslararası ulaşım koridorları ele alındığında orta koridor hattı, mesafe ve süre açısından diğer ulaşım koridorlarına göre çok güçlü bir alternatiftir. Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir yük, orta koridoru ve Türkiye'yi tercih etmesi halinde 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde katedebiliyor. Aynı yük, Rusya kuzey ticaret yolunu tercih ederse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney koridorda seyahat ettiğinde ise gemi ile Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 45-60 günde aşabiliyor. Ayrıca güney koridordaki Süveyş Kanalı'nı tıkayan 'Ever Given' gemi vakası uzun süre hafızalardan çıkmayacaktır. Kuzey koridorda malum savaş ve yol güvenliği riski devam ediyor. Her hal ve şartta, hiçbir koridorun, merkezi konumunda olduğumuz orta koridor ile rekabet edemediği ortada. Bizim de niyetimiz belli. Bu potansiyeli milletimizin faydası için sonuna kadar ve en iyi şekilde değerlendireceğiz."

'LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Tüm adımlar için pusulalarının `2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı´ olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Çünkü ülkemiz, üç kıtayı birbirine bağlayan, iki önemli deniz havzasının ortasında, çok değerli jeostratejik ve jeopolitik konuma sahip. Bu gerçekler ışığında, Türkiye´miz de dünyayla olan çok modlu ulaşım bağlantılarını sağlarken, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyor. Bu kapsamda ana hedefimiz olan lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz. Tüm adımlarımız için pusulamız ise `2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı´. Dünyadaki dönüşümlerin baş döndürücü hızına hepimiz şahidiz. Gayemizse buna ayak uydurmak değil dönüşümün önünde yer alarak geleceğe hazırlıklı olmaktır. Bu bilinçle yalnızca bugünü değil 30 yıl sonrasının Türkiye´sini, çocuklarımızın refah ve aydınlık ülkesinin altyapısını planlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

