Başkan Büyükakın: "Kargo taşımacılığının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir"

Ulaştırma 2053Körfez Lojistik Çalıştayı'nda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kargo taşımacılığının arttırılması, bunun Cengiz Topel Havalimanından başlanılması ve lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılığının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlediği "Ulaştırma 2053Körfez Lojistik Çalıştayı" Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.



"Cengiz Topel Havalimanından yaz aylarında uçuşlar yapılmasını istiyoruz"

Programda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Kocaeli, yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir ildir. Son 10 yıllık istatistiki verilere göre, ilin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür. Kocaeli, konum olarak çok şanslı bir il. Sanayi kuruluşlarının doğal bir liman olan İzmit Körfezi etrafında konuşlanması, firmalarımıza lojistik anlamda önemli fırsatlar sunuyor. 2021 yılında 110 milyar TL vergi toplanan bir şehirdesiniz. Türkiye'de 66 ilin topladığı vergiden daha fazla vergi topluyoruz. İhtiyacımız olan altyapı için sizden destek istiyoruz. Lojistik köylerin kurulmasını önemsiyoruz. Cengiz Topel Havalimanından yaz aylarında uçuşlar yapılmasını istiyoruz. Burası sadece Kocaeli’nin değil, Sakarya ve Düzce’nin de havalimanı olabilir" dedi.



"Kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, son 20 yılda hem Türkiye hem de Kocaeli'de devasa projelere imza attığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Lojistiğin ön planda olması, bir ülkenin zenginliğinden bir tanesidir. Bu lojistik bölgenin ve Türkiye’nin kaderini değiştirebilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. 2019 verilerine göre, Türkiye’nin ihracatının yüzde 60’ı ithalatının da yüzde 5’ü deniz yoluyla yapılıyor. Ülkemiz liman ve iskelelerinde 2019 verilerine göre, 484 milyon ton yük yerleştiriliyor. Hem ülke ekonomisi hem de şehir hayatı için önemli. Yükün nasıl gelip nasıl gideceği konusu dışında bütün disiplinlerle alakalı konuşmalarımız oluyor. 484 milyon ton yükün yüzde 27’si ihracat, yüzde 46.7’si ithalat, yüzde 11.5’i kabotaj, yüzde 15’se transit olarak gerçekleşiyor. 2019 dış ticaret verilerine göre, 121 milyar doları Marmara bölgesinden yapılıyor. 2019 yılı verilerine göre 10 tane ihracat yapandan 7'si Marmara bilgesinden. Üretim ve depolama alanlarını demir yoluyla güçlendirmeliyiz. Bu sayede karayolu üzerindeki yükü azaltmış olacak, şehri ulaşım açısından rahatlatmış olacağız. Liman yapmadan da yapılabilecek çok şey var. Kargo taşımacılığının arttırılması, bunun Cengiz Topel Havalimanından başlanılması ve bunun bir lojistik hareket imkanı olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. En azından kargo taşımacılıklarının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir" diye konuştu.



"Tüm araçların geçiş noktası Kocaeli"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise lojistiğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Herkes diyor ki 'Kocaeli’de sanayi yeterli'. Sanayi kuruluşları burayı tercih etmeyi devam ediyor. Tüm araçların geçiş noktası burası. Yollarda inanılmaz kuyruklar oluşuyordu. Kuzey Marmara Otoyolu bizi rahatlattı. Kocaeli'de kurulması istenen lojistik köy projesi var. Kocaeli bu iş için önemli bir merkez konumunda” şeklinde konuştu.

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