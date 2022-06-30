Körfez'de hurda araçlar toplanıyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hurda araçları kaldırıyor.

Zabıta ekipleri, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çürümeye terk edilmiş, hurdaya çıkan araçları oluşturduğu çirkin görüntü ve çevreye verdiği zararlardan dolayı tek tek kaldırıyor. Cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma çerçevesinde ilk aşamada tespitler yapıldı, sahiplerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların hemen kaldırılacağı belirtildi. Dün itibariyle de ekipler uyarılara rağmen kaldırılmayan araçları tek tek topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.