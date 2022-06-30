Genç Girişimci üyeleri Körfez Kaymakamı ile bir araya geldi Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin: “Hazırcılığı değil balık tutmayı öğretmeliyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç Girişimci üyeleri Körfez Kaymakamı ile bir araya geldi Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin: “Hazırcılığı değil balık tutmayı öğretmeliyiz”

İHA

Genç Girişimci üyeleri Körfez Kaymakamı ile bir araya geldi Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin: “Hazırcılığı değil balık tutmayı öğretmeliyiz”

Körfez Ticaret Odası (KTO) Genç Girişimci üyeleri ile Körfez İlçesi Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin bir araya geldi. Bilgin, “Organizasyonlarımızda, işletmelerimizde basiretli ve dürüst bir yönetim tarzı izlemeliyiz ki etki alanımızdaki insanlar da aynı şekilde davransınlar. Çevremize hazırcılığı değil, balık tutmayı öğretmeliyiz” dedi.
Körfez Ticaret Odası Genç Girişimci üyeleri ile Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, bir araya geldi. Kaymakam Bilgin toplantıya katılan genç girişimcilere yönelik olarak tavsiyelerde bulundu. Bilgin, bu ve benzeri yoğun katılımla gerçekleşen toplantılar vesilesiyle Körfez Ticaret Odası Üyesi Genç Girişimciler birbirlerini daha yakından tanıyıp hem sosyal olarak hem de ticari anlamda bağlarını güçlendirdiklerini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yoğun katılımın olduğu gözlenen toplantının sonunda meslekteki 34. yılına giren Körfez Kaymakamı Bilgin’e KTO üyeleri tarafından Atatürk portresi hediye edildi.

“Hazırcılığı değil balık tutmayı öğretmeliyiz”
Genç üyelere yaptığı konuşmada çeşitli tavsiyelerde bulunan Körfez İlçe Kaymakamı Bilgin, “Organizasyonlarımızda, işletmelerimizde basiretli ve dürüst bir yönetim tarzı izlemeliyiz ki etki alanımızdaki insanlar da aynı şekilde davransınlar. Çevremize hazırcılığı değil, balık tutmayı öğretmeliyiz. Ayrıca yaptığımız işlerde kazandığımız para miktarı önemlidir ancak severek yapacağımız iş üzerinde yoğunlaşırsak her günümüz mutlu bir şekilde geçecektir. Bireyin varlığını devam ettirebilmesi için diğer insanlar, kurum ve kuruluşlarla sağlıklı bir iletişim içerisinde olmak hepimize katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit mezarlarına 'PKK' yazan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına 'PKK' yazan sanığa tahliye
Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye edildi
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapmıştı, tahliye ...
Körfez'de hurda araçlar toplanıyor
YEREL HABERLER Körfez'de hurda araçlar toplanıyor
"5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek intihara kalkıştı İş merkezinin en üst katına çıkan şahıs, 1 buçuk saatte ikna edildi
YEREL HABERLER "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya ...
Körfezli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı
YEREL HABERLER Körfezli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı
Başkan Büyükakın: "Kargo taşımacılığının Cengiz Topel Havalimanında başlatılması kente başka fırsatlar getirecektir"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Kargo taşımacılığının Cengiz Topel ...
Derince'de çevre çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Derince'de çevre çalışmaları sürüyor
Denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi Kolları sıvayıp denizi ve çevresini temizlediler On dakikada bir çöp poşeti doldu Şezlongdan mutfak tezgâhına kadar birçok çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler ...
Bakan Adil Karaismailoğlu: "Lojistik merkez sayımızı 26’ya çıkaracağız" "Türkiye'nin bölgesinin lojistik üssü olması için toplam 13,6 milyon ton kapasiteli 13 ayrı lojistik merkezini işletmeye açtık"
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu: "Lojistik merkez sayımızı ...
Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: 2053'e kadar 198 milyar ...
Balyanoz Koyu’nda deniz temizliği
YEREL HABERLER Balyanoz Koyu’nda deniz temizliği
Kerem Aktürkoğlu özel öğrencilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kerem Aktürkoğlu özel öğrencilerin yüzünü güldürdü
Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak
YEREL HABERLER Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak
İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER İzmit'te çocuklar yüzme öğreniyor
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet Can kurtarıyorlar, dev ticaret gemilerini denetliyorlar, su altı ve su üstündeki güvenliği sağlamak için canla başla çalışıyorlar Körfez’deki olaylara böyle müdahale ediyorlar
YEREL HABERLER Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara ...
Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor
Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek
YEREL HABERLER Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek
İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti
YEREL HABERLER İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için Edirne'ye gitti
Büyükşehir yol bakımı timi Düzce'de
YEREL HABERLER Büyükşehir yol bakımı timi Düzce'de
Kocaeli'de 'afet mutfağı' inşa edilecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'afet mutfağı' inşa edilecek
Kartepe'ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor
YEREL HABERLER Kartepe'ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor
Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme çekici kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ...
Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.