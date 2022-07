Yaşı 14, tek hayali olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak

Kocaeli'de 6 yaşından bu yana emek verdiği güreş sporundan 2 kere Türkiye şampiyonluğu elde eden 14 yaşındaki sporcu, olimpiyatlarda ülkesini temsil edeceği günlerin hayalini kuruyor.

Dilovası ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Can Coşkun, 6 yaşında güreş sporu ile tanıştı. Coşkun’un spora olan yeteneğini fark eden antrenörü, antrenmanlarda onun üzerine daha çok eğildi. Azmiyle her geçen gün kendisini bu sporda daha da geliştiren Coşkun, ilk olarak 11 yaşında, daha sonra da 14 yaşında Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Antrenmanlarını aksatmayan genç sporcu, olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandıracağı günlerin hayalini kuruyor.



“Allah nasip ederse inşallah olimpiyat şampiyonu da olacağım”

6 yaşından bu yana güreş sporu ile ilgilendiğini söyleyen Can Coşkun, "Hedefim Türkiye şampiyonu olmaktı o da oldu. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlar var. İnşallah onları da alacağım. En büyük hayalim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Allah nasip ederse inşallah olimpiyat şampiyonu da olacağım. Bayrağımızı göklerde dalgalandıracağım. 11 yaşında 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene okullar arası turnuvada Türkiye birincisi oldum. İkinci defa Türkiye şampiyonu oldum. Bu sezonu şampiyonlukla kapattık. Antrenörüm Bahtiyar Ayazcı ve İlçe Spor Müdürüm Murat Babaoğlu’na bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Antrenman salonumuz da çok iyi. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah seneye de şampiyonluk gelecek. İlk antrenmanımızı ilçemizdeki bir okulumuzun spor salonundaki bir balkonunda yaptık. Şimdi daha geniş imkanlarla Türkiye şampiyonu oldum. Hedeflerimiz daha büyük. İnşallah hedeflerimize ulaşırız” dedi.



“Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular çıkaracağız”

Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen güreş antrenörü Bahtiyar Ayazcı ise “79 yıldır Dilovası’nda güreş antrenörlüğü yapmaktayım. Burada bu süre içerisinde çok güzel başarılar elde ettik. Sporcularımız Türkiye şampiyonu. Hedeflerimize ulaştık. Tabii bu burada kalmayacak, İlçe Spor Müdürümüz ile birlikte Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular çıkaracağız. Bayrağımızı dalgalandıracağız, ilk hedefimiz o. Ondan sonrası olimpiyatlar. İnşallah sporcularımızla birlikte gerekeni yapacağız. 35’e yakın sporcumuz var. Hepsiyle profesyonel olarak çalışmaktayız. Şu an elimizde Türkiye’de derece yapmış 56 sporcumuz var. Tabii bu bizim için yeterli değil. hedefimiz daha büyük. İlerleyeceğiz inşallah” diye konuştu.



“Can gibi daha nice gençler burada çalışıyor”

Sporcularının hepsinin milli takım seviyesine ulaşmasını istediklerini söyleyen Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu da, "Şampiyon bizi çok mutlu etti. Sporcularımızın sayısı çok fazla ama elit müsabaka sporcusu olan 35 kardeşimizden birisi Can. Bizim göz bebeğimiz. İnşallah onu milli takıma da uğurlayacağız. Hayalimiz de hedefimiz de odur. Can gibi daha nice gençler burada çalışıyor. Bunların hepsini inşallah milli takıma verip yükselmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.