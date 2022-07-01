Çayırova'da 15 Temmuz'u anlatan resim yarışması düzenlenecek

Çayırova Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla liselerarası resim yarışması düzenliyor.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün anlam ve önemini konu alan yarışmaya son katılım tarihi 11 Haziran. Bir eserle katılma hakkına sahip yarışmacılar, resimlerini Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerine teslim edecek. Yarışma şartlarına uyan eserler 3 resim öğretmeni ve 1 tarih öğretmeninden oluşan 4 kişilik jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren isimler 13 Temmuz tarihinde ilan edilecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yarışmayı kazanan 1'inciye tablet , 2'nciye akıllı saat ve 3'üncüye bluetooth kulaklık verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.