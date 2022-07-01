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Kayıp başvurusu yapılmıştı; otel odasında ölü bulundu

DHA

Kayıp başvurusu yapılmıştı; otel odasında ölü bulundu


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emrah Tonguç'un (35), otel odasında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un, İzmit'te otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2022-07-01 14:25:02

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