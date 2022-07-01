Başkan Büyükgöz, vatandaşları bilgilendirdi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret ederek hem önerilerini dinledi hem de belediye projeleri ve hizmetlerine ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte mahallelerde esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede esnaf ile bir araya gelen Büyükgöz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisi iletti. Dükkanlarda günlük alışverişlerini yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, belediye projeleri ve hizmetlerine ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Ayrıca Başkan Büyükgöz, vatandaşların ve esnafın talep, görüş ve önerilerini dinledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.