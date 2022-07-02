Başkan Hürriyet'ten iki yeni kreş müjdesi

Kocaeli’de bir mezuniyet töreninde çocuklarla buluşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yılsonuna doğru iki ayrı mahallede Çınar Çocuk Evi temelini atacaklarının müjdesini verdi.

İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi, bugün ilk mezunlarını verdi. Çocukların yılsonu gösterileri ve kep atma töreni ile coşkulu ve duygulu anlar yaşanırken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet müjdeyi verdi. Tüysüzler Mahallesi’nde yapımında sona gelinen Çınar Çocuk Evi’nin yakın zamanda hizmete açılacağını belirten Başkan Hürriyet yılsonu için planladıkları sürprizi de açıkladı.



“Ruhsat aşamaları tamamlanmak üzere”

Başkan Hürriyet, yılsonunda iki farklı mahallede Çınar Çocuk Evlerinin temelini atmayı planladıklarını belirterek, "Yılsonunda inşallah iki ayrı mahallemizde daha, yine Çınar Çocuk Evi adını vereceğimiz iki kreşimizin temelini atacağız. Projelerin ruhsat aşamaları da tamamlanmak üzere. Buradan da müjdesini vermek isterim" dedi.

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