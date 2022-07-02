Yazar Hilal Kaya, çocuklarla bir araya geldi

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de minikler için sanat etkinliği gerçekleşti. Yazar Hilal Kaya’nın ‘Sessiz Baykuş’ adlı kitabı drama türünde okundu.

Çayırova Belediyesi Kitap Kahve’de sanatsal etkinliklere başlandı. Gerçekleşen ilk etkinlik, minikler için yapıldı. Yazar Hilal Kaya’nın Sessiz Baykuş isimli masal kitabı, eserin sahibi tarafından çocuklara okunurken, minikler yazar Hilal Kaya ile tanışma mutluluğu yaşadı. Kitabın drama türünde okunması çocukları hikayenin içine sürükleyip heyecanlandırırken, yaklaşık 2 saat süren etkinlik sanat dolu geçti. Baykuş temalı resim çalışmasının yapıldığı etkinlikte minikler kitapta yaşadıkları duyguları resmettiler. 10 kişilik çocuk grubu ile yapılan etkinlikte yazar Hilal Kaya çocuklarla yakından ilgilendi. Miniklerle arkadaşlık üzerine sohbet eden Hilal Kaya, arkadaşlığın önemini aktardığı çocukların arkadaşlık üzerine duygularını dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.