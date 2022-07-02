Kocaeli, görsel aydınlatmalarla renkleniyor

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Kocaeli’de devam eden görsel aydınlatma projesiyle kentin önemli noktaları daha canlı görüntüye kavuşturuluyor.

Kocaeli’nin çehresini değiştirerek vatandaşın daha nezih ortamlarda yaşamalarına imkan sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda kentin önemli ve prestijli noktalarını görsel aydınlatmayla canlı tutuyor. ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu çerçevesinde görsel aydınlatma projesini tüm kente yayan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli Üniversitesi, Çayırova Fatih Caddesi ve Darıca Millet Bahçesi girişindeki kavşaklarda bulunan görsel aydınlatmalara renkli bir görünüm kattı.

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