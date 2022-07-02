Yaramaz kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Yağmur suyu giderinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kocaeli’de mazgaldan yağmur suyu giderine giren ve kaldırımın altında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli’de mazgaldan yağmur suyu giderinde mahsur kalan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru kedi sesi duyarak etrafı arayan vatandaşlar, kedinin yağmur suyu giderinden geçerken kaldırım altında mahsur kaldığını fark etti. Hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, önce kedinin yerini tespit etti ardından da büyük bir titizlikle kaldırım taşlarını kırarak kediyi kurtardı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, son bir yılda 2 bin 241 canlıyı kurtardı.

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