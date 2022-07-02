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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeyiz yüklü kamyonet alt geçitte sıkıştı

İHA

Çeyiz yüklü kamyonet alt geçitte sıkıştı

Kocaeli’de gelin çeyizi yüklü kamyonet alt geçitte sıkıştı. Araç, başka bir kamyonet vasıtasıyla çekilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay, Başiskele ilçesi D130 karayolu Sahil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Gölcük istikametine seyir halinde olan Hakkı U. hakimiyetindeki 41 AJE 106 plakalı Ford marka kamyonet, alt geçitten geçmeye çalıştığı esnada sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, ilk işlem olarak kamyonet kasasında bulunan gelin çeyizinin bir kısmını boşalttı. Ardından başka bir kamyonet yardımıyla çekilen araç, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkışmadan kaynaklı belli bir süre kullanılamayan alt geçitte, aracın kurtarılmasının ardından trafik de normal seyrine döndü.

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