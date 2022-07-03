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Kurban etleri için `kasap´ tavsiyesi

DHA

Kurban etleri için `kasap´ tavsiyesi


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, Kurban Bayramı´nda atölyelerde kıyma çekildiğini, kasap esnafı dışında kıyma çekme ve et işlemenin yasaklandığını belirterek, "Kasapların kıyma makineleri sürekli denetimden geçen ve temizliği yapılan, soğutuculu makinelerdir. Artık öyle bir hale geldi ki kaportacı bile hatta araç yıkamacı bile kıyma çekmeye başladı. Oradaki kıyma makinelerinin ağzı soğutuculu değil, krom ve paslanmaz değil. Halkımız et işleme işini, işi bilene yaptırmalı" dedi. 
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşların kurbanlık hayvan arayışı da hızlandı. Kentlerde kurban pazarları kurulurken, birçok kişi ise hayvanların nasıl seçilmesi gerektiği ve kesimden sonra etin nasıl işleneceği konularında sorunlar yaşıyor. İzmit'te kurulan kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık durumlarını kontrol eden Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Kurban Bayramı halk sağlığı, hayvan sağlığı ve aynı zamanda çevre sağlığını kapsayan bir organizasyon. Bu da hayvanların seçiminden, kesimine hatta kesim sonrası işlemlerine kadar çok dikkat edilmesi gereken önemli hususları kapsıyor. Bu noktada hayvanların seçilecek alanları özellikle kurban pazarları, hayvan borsaları ve kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen hayvan satış noktalarından alınması gerekiyor. Buraların dışından hayvan alımı yapılmaması gerekiyor. Özellikle hayvanlar alınırken kulak küpe numaraları kontrol edilmesi gerekiyor. Bu kulak küpe numaraları hayvanın sağlıklı olduğunu, hayvanın kurban pazarına sağlıklı bir şekilde geldiğini, veteriner tarafından kontrol edildiğini, sağlık raporu ile hayvan pazarına girdiğini gösterir" dedi.
'GEBE OLMAMASINA DİKKAT EDİLMELİ'
Hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Bostancı, "Büyükbaş hayvanlarda 2 yaşın üzerinde, küçükbaş hayvanlarda ise 1 yaşın üzerindeki hayvanlar seçilmelidir. Hayvanın genel durumu iyi olmalı, canlı olmalı, baktığınız zaman hayvanın herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekmektedir. Tüyleri karışık olmamalı, parlak olmalı. Gözlere baktığınız zaman canlı olmalı, gözyaşı ve burun akıntısı olmamalı. Gebe hayvanlar kesinlikle seçilmemeli. Zaten hayvan satış pazarlarına dişi hayvanların girmesi yasak. Fakat işletmelerden alınırken gebe olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Benim veteriner hekim olarak tavsiyem damızlık hayvanların üretimin devam edilmesi açısından kesime gönderilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.
'KURBAN KESİLDİKTEN SONRA GIDAYA DÖNÜŞÜYOR'
Kurban kesildikten sonra etlerin nasıl işlenmesi gerektiğini anlatan Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam ise, "Kurban kesildikten sonra gıdaya dönüşüyor. Gıdayı korumanın da farklı yolları vardır. Hayvan kesildikten sonra ilk önce poşetten etlerimizi çıkaracağız. Böyle sofra bezi ya da başka bir bezle serin bir odada 4 saat kadar dinlendireceğiz. Böylece akması gereken kan iyice süzülecek. Artı 4 derece dolabımız da bir 4 saat kadar daha dinlendirdikten sonra etlerimizi işlemeye başlayabiliriz" dedi.
'KAPORTACI, ARAÇ YIKAMACI BİLE KIYMA ÇEKMEYE BAŞLADI'
Kurban Bayramlarında kasaplar dışında birçok yerde kıyma çekildiğine dikkat çeken Şalgam, "Kıyma çekme ve et işleme işleri bakanlık tarafından kasap esnafına verildi. Kasap esnafı dışında kıyma çekmek ve et işlemek yasaklandı. Bu nedenle kıymanızı kasap esnafımızdan çektirmemiz gerekiyor. Çünkü kasapların kıyma makineleri sürekli denetimden geçen ve temizliği yapılan, soğutuculu makinelerdir. Artık öyle bir hale geldi ki kaportacı bile, hatta araç yıkamacı bile kıyma çekmeye başladı. Oradaki kıyma makinelerinin ağzı soğutuculu değil, krom ve paslanmaz değil. Bizim esnafımızın makineleri prosedüre uygun ve et işlemek için daha uygun durumda. Biz bu işi biliyoruz diğerleri seneden seneye, bayramdan bayrama kasap oluyorlar. Bizim halkımıza çağrımız et işleme işini, işi bilene yaptırmaları" ifadelerini kullandı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2022-07-03 10:48:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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