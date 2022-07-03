Körfez Belediyesi piknikte buluştu

Körfez Belediyesi personeli düzenlenen aile pikniğinde bir araya geldi.

Alihocalar köyünde bulunan kamp alanında düzenlenen pikniğe; Başkan Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Sait Çalık, birim müdürleri, personeller ve aileleri katıldı. Pikniğe aileleriyle birlikte katılan belediye personelleri gönüllerince zaman geçirerek yorgunluk attı.

Etkinlikte konuşma yapan Söğüt, "Yeri geliyor yağmurda yeri geliyor çamurda, karda soğukta çalışıyorsunuz. Bazen başka bölgelerdeki afetlere destek olarak gidiyorsunuz. Bu büyük bir fedakarlık. Tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemize kattığınız güzel hizmetlerden dolayı her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

Oluşturulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlenirken, büyükler için de çeşitli yarışmalar düzenlendi. Halat çekme yarışı kıran kırana geçerken, Başkan Şener Söğüt de yarışmaya başkan yardımcıları ile birlikte dahil oldu. Kadınlar içinde farklı yarışmalar düzenlenirken, günün finalinde Mesut Çakır da mini bir konser verdi. Düzenlenen çekilişlerle de farklı ödüller dağıtıldı.

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