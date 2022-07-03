Leyla Hanım filmine ödül

Leyla Hanım filmi, IFA İstanbul Film Ödülleri'nde "En İyi Türk BelgeselSinema Filmi" ödülüne layık görüldü.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen, Türkiye'nin doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nden de önemli bir başarı ile ayrıldı. IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren Leyla Hanım Filmi ilgi gördü. "En İyi Türk BelgeselSinema Filmi" kategorisinde yer alan Leyla Hanım, bu kategoride ödülün sahibi oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.