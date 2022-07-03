Kazada yaralanan astsubay, kurtarılamadı

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Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan Astsubay Çavuş Oğuzhan Atalay (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Atalay idaresindeki 41 AKN 974 plakalı otomobil, sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 34 GG 1436 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan Atalay, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra Atalay, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay, burada hayatını kaybetti. Donanma Komutanlığı'nda Torpido Astsubay Çavuş olduğu belirtilen Oğuzhan Atalay'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-07-03 16:57:26



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