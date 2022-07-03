600 metrekarelik Türk bayrağı ile 'denizde açılan en büyük bayrak' rekoru kırdılar

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı.

Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve Nicomedia Su Sporları Kulübü tarafından gösteri düzenlendi. İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı. Sahil şeridinde toplanan yüzlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı, bayrağın açılmasından kısa bir süre sonra alçak uçuş yaparak Türk bayrağını selamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-07-03 18:48:39



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