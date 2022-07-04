Kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü

Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. 7 büyükbaşın öldüğü yangınla ilgili jandarma kundaklama ihtimaline karşı soruşturma başlattı.
Yangın saat 22.30 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ahırdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Yaralı halde ahırdan çıkarılan 3 büyükbaş ise hemen kesildi. Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmeyeceğine veteriner hekim kontrolünün ardından karar verileceği belirtildi. Jandarma ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU
2022-07-04 00:45:45
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