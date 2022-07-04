Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaya ve araç trafiğinin olmadığı saatlerde kaldırımda onarım ve yollarda asfalt çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve yaya kaldırımlarındaki bozulmaları hızlı şekilde onarıyor. 99 kişiden oluşan "yol bakım timi" hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu gideriyor. Gece geç saatlerde dahi kaldırım onarımı yapan fen işleri ekipleri, ilçe merkezleri başta olmak üzere kent genelinde köy yolları da dahil ihtiyaç duyulan her noktada bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapıyor.

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