Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi görenleri mest ediyor Hayranlıkla baktığı lavantalar onu girişimci yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi görenleri mest ediyor Hayranlıkla baktığı lavantalar onu girişimci yaptı

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Aysel Karagöz'ün hayranlık duyarak yetiştirmeye başladığı lavantalar, ilçeye kattığı renklerle görenleri mest ediyor

Sanayi bölgesinin tek lavanta bahçesi görenleri mest ediyor Hayranlıkla baktığı lavantalar onu girişimci yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Aysel Karagöz'ün hayranlık duyarak yetiştirmeye başladığı lavantalar, ilçeye kattığı renklerle görenleri mest ediyor
Gebze ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Aysel Karagöz, çocukluğunda yarıda bırakmak zorunda kaldığı eğitim hayatını, çocuklarının okula başlamasının ardından tamamladı. Sonraki yıllarda Isparta’ya yaptığı bir gezide gördüğü lavanta bahçelerine hayranlık duyan Karagöz, lavantaları araştırmaya başladı. Uzun bir araştırmanın ardından Karagöz, sanayi bölgesinin ortasında bir lavanta bahçesi oluşturdu. Bahçesini, misafirlerin hoş vakit geçirebilmesi için çeşitli dekorlarla süsleyen Karagöz, yetiştirdiği lavantaların yağını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Yoldan geçen vatandaşların da ilgi gösterdiği bu bahçe, düğün için fotoğraf çekimi yaptıracakların da uğrak noktası oluyor.

"Bahçemize İngiliz lavantasını ektik"
Ortaokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini söyleyen Aysel Karagöz, "Ben de çocuklarım okula başladıktan sonra bir boşluk oluştu. Çocuklarımla birlikte liseye başladım. Dışarıdan liseyi bitirdim. Liseden sonra üniversite sınavlarına girdim, üniversiteyi bitirdim. Şu anda da kızım ve oğlum üniversitedeler. Ben hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem çocuklarımın masraflarına yardımcı olabilmek için bu işe başladım. Devam etmeye çalışıyorum. 2019 yılında Isparta’daki lavanta bahçelerine gezmeye gitmiştik. Zaten Isparta lavanta bahçeleri Türkiye’nin lavantada merkezi. Orada büyük bir hayranlık oluştu bende. Geldikten sonra araştırmaya başladım. Daha sonra her toprakta yetişebildiğini öğrendim. Hem bölgeye farklılık katmayı amaçladım hem de katma değeri fazla olan bir ürün. Görselinden yararlanabiliyorsunuz, bir çok yan ürünü var, onları değerlendirebiliyorsunuz ve yağı da çok şifalı bir ürün. 1 sene gibi bir araştırma sürecinden sonra Isparta lavantası değil de daha şifalı olduğu için İngiliz lavantasını bahçemize ektik" dedi.

"Gebze’de tek lavanta bahçesiyiz"
2020 yılında Gebze’de lavanta yetiştirmeye başladığını söyleyen Karagöz, "Lavanta çok yıllık bir bitki olduğu için sadece bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yabani otlarını alıyoruz mümkün olduğunca. Dip gevşetmelerini yapıyoruz. Temmuz ayında hasadımızı yapıyoruz. Hasadı yaptıktan hemen sonra çiçeklerimiz distilasyona gidiyor. Oradan da yağ olarak bize geri dönüyor. Sezonumuz sadece 1 ay. Bu süreci de değerlendirmek için, güzel fotoğraflar çekilebilmesi için ufak tefek dekorlarımız oldu. Düğün çekimleri oluyor bazen. İlgi görüyor. Bizi hiç tanımayan, bilmeyen insanlar bile yol kenarından geçerken ilgiyle içeriye girip gezmek istiyorlar. Çünkü bölgede tekiz. Gebze’de tek lavanta bahçesiyiz. Şu anda lavanta bahçeleri çoğalmaya başladı. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ'da da var, artık sadece Isparta’da değil. Trakya bölgesinde artık büyük lavanta bahçeleri var ve Gebze’de de biz yapıyoruz” diye konuştu.

“Tek amacım insanlara örnek olmak”
Karagöz, "Bütün kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli. Eğer kadınlar için bir şey katabildiysem ne mutlu bana. Daha fazlasını istemiyorum. Tek amacım insanlara örnek olmak. İsteyince olduğunu gösterebilmek. Onun dışında da bir amacım yok zaten” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye ...
Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Köyler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu
İzmit Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor
Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Gölcük Belediye Spor Basketbol, üst üste Kocaeli ...
Yunus Emre Akman, Kırkpınar'da dereceye girdi
YEREL HABERLER Yunus Emre Akman, Kırkpınar'da dereceye girdi
Yusuf Çınar, şiir yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Yusuf Çınar, şiir yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu
Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım
YEREL HABERLER Bozulan yol ve kaldırımlara hızlı onarım
Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı
Kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangında ...
Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık ...
600 metrekarelik Türk bayrağı ile 'denizde açılan en büyük bayrak' rekoru kırdılar
YEREL HABERLER 600 metrekarelik Türk bayrağı ile 'denizde açılan en ...
600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı, İzmit Körfezi’ni taçlandırdı
YEREL HABERLER 600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı, ...
Kazada yaralanan astsubay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan astsubay, kurtarılamadı
Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik oldu Panjurları yıkadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen şahıs ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkon panjurlarını yıkarken hastanelik ...
Eray Şamdan: "Olimpiyat ikinciliğimin asla tesadüf olmadığını göstermek istiyorum" Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci Eray Şamdan, İslam Oyunları'nda altın madalya hedefliyor
YEREL HABERLER Eray Şamdan: "Olimpiyat ikinciliğimin asla tesadüf ...
Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi
YEREL HABERLER Bilal Sonses, sevilen şarkılarını Gebzeliler için ...
Leyla Hanım filmine ödül
YEREL HABERLER Leyla Hanım filmine ödül
Körfez Belediyesi piknikte buluştu
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi piknikte buluştu
Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu Spiral taşından sıçrayan kıvılcım fabrikayı yaktı
YEREL HABERLER Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu Spiral ...
Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda yangın
Kocaeli'de fabrikada yangın
YEREL HABERLER Kocaeli'de fabrikada yangın
Kurban etleri için `kasap´ tavsiyesi
YEREL HABERLER Kurban etleri için `kasap´ tavsiyesi
Körfez Kupası Kürek Yarışları’nda kazanan İzmit Sümerspor
YEREL HABERLER Körfez Kupası Kürek Yarışları’nda kazanan İzmit ...
Başiskele Belediyesi'nde bayram ikramiyesi yükseltildi
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nde bayram ikramiyesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.