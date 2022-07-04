Gebze´de boya fabrikasında yangın (1)

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Gebze'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-07-04 14:44:10



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