Dev mesire alanına görkemli açılış 15 bin metrekare alana kurulan mesire alanı hizmete açıldı

– Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ormanın içine, 15 bin metrekare alan üzerine kurulan mesire alanı törenle açıldı.

Dilovası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 15 bin metrekare alan üzerine kurulan Tepecik Mesire Alanı, düzenlenen tören ve dualar ile hizmete girdi. Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Dilovası ilçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Darıca ilçe Başkanı Ufuk Acay protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sözleri bir bir yerine getirmeye başladıklarını ifade ederek, “Açılışlarını bu yıl yapıyoruz. Başarılar tek başına değil bir ekip işidir. Biz ekip olarak tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Nereye elimizi atsak, koparıp getiriyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Önce her şey hayal etmekle başlıyor. Daha sonra bunu projeye dönüştürdükten sonra eylem planına geçtik. Burası yapılırken hava şartları bizi zorladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize yakışanları yapacağız. Kendimizi tamamen söz verdiğimiz projelere odakladık. Dün gece eve girerken saat 01.15’di. Uyumamız 4’ü, 5’i buluyor. Sabah 7’de canlı yayındaydık. Bazen, ‘Uyumuyor musun’ diyorlar. Derdi olan, davası olan insan uyumaz. Gerçekten ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a teşekkür eden Şayir, “Kaymakamımız göreve geldiği günden bu yana, bizlerle beraber. Omuz omuza vererek çok güzel iş birlikleri yaptık. Bu dönem hep yatırım dönemi. Yatırımları sayarak bitiremeyiz. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize dua edin. Kızım 5 yaşında. Arıyor, ‘Patronunu ara sana izin versin’ diyor. Kumbarasını çıkartıyor, ‘Bu parayı harca, gitme’ diyor. Bir dava uğruna çalışıyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman isteyerek yapmayız. Tüm siyasi başkanları çağırdık ama sadece 3 tanesini saydık. Burası halkın. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz kimseyi ayrıştırmadık. İnancımızdan dolayı ayrıştırmadık” diye konuştu.

Sıfır atık projesine destek isteyen Başkan Şayir, “Sıfır atık projesinde bize destek verin. Çöplerinizi artık evinizde ayrıştırın. Toplayın, gelin ben 2 liradan alacağım. Yeter ki, mahalle bazında bunu oluşturun. Biz buradaki atıkları da ekonomiye kazandıracağız. Her alanda size yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.



Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, “Bu hizmetler tek başına olmuyor. Bir bütün halinde yapılan çalışmaların ürünleri. Büyükşehir Belediyesi olarak, bize gelen bütün talepleri karşılayıp en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için gayret ediyoruz. Bu şehirde yaşayan insanların mutlu olması için ne gerekiyorsa elimizdeki imkanlarla onları yapmaya gayret ediyoruz. Bu hizmetlerde katkısı olan herkesi şükranla yad ediyoruz. İnşallah artarak devam edecektir. Ben bu mesire alanının hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak sahneye çıkan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Böylesine bir parkın ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyduk. Ormanları korumak hepimizin görevi. Dilovası ilçemizde ormanları korumak için büyük bir seferberlik başlatmış durumdayız. Tüm birimlerimiz ile oluşturduğumuz ekipler ile her gün denetimler yapıyoruz. Bu işi bizzat ben takip ediyorum. Orman geleceği nefestir. Gerçekten bu güzel ormanlarımızı yeşilimizi, çevremizi bizler gelecek kuşaklara borçluyuz. En işi şekilde koruyup, yeni nesillere aktaracağız. Hep birlikte yeşil vatanımıza sahip çıkacağız, dikkat edeceğiz” dedi.

Açılışı yapılan alanda 6 bin metrekare düzenlenmiş peyzaj alanı, 7 bin metrekare ıslah edilmiş alan, bin metrekare otopark, yöresel ürünler satış alanı, 23 kamelya, 15 piknik masası, kır lokantası, kır kahvesi bulunuyor.

