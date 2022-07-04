Gebze'de 103 kaçak göçmen yakalandı

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonun kasasında 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasına bakıldığında kaçak göçmenler görüldü. 59 Bangladeş, 36 Afganistan, 4 Pakistan ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınırdışı edilecekleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2022-07-04 19:32:10
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