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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki

İHA

Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki

Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan şahıs geçtiğimiz günlerde tahliye olurken, şehit aileleri duruma tepki gösterdi. Sanığın tahliye olmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz. Bu karşılaşma sonucunda kimin başına ne geleceğini kim kestirebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kafasını bozmuş hainin yarın başka bir yerde başka bir şehitliğe ya da devlet kurumuna karşı işlem yapmayacağının garantisini kim verebilir? Hal böyle olunca eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?” dedi.
6 Kasım 2021 tarihinde Körfez Asri Mezarlığın şehitlik bölümünde F.Ş., şehitler Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt’te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı’nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Sanığın tahliye edildiğini duyan şehit aileleri ise duruma tepki gösterdi.
Olayla ilgili konuşan şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Yaklaşık 8 ay önce Körfez Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlerimizin mezar taşlarına terör örgütünün ismini yazıp resmini çektikten sonra sosyal medyada paylaşan sanık, bizlere ve şehitlerimize küfreden hain aşağılık müptezel son duruşmada tahliye edilmiştir. Bu durum hakarete uğrayan şehidin babası olarak başta beni, eşimi, çocuklarımı ve tahliye kararını duyan şehit ailelerimizi, gazileri ve sağduyulu vatandaşlarımızı çok üzmüştür. Olayın bu aşamaya geldiğini öğrenen herkes ‘Bu ne biçim adalet’ demekten kendini alamamıştır” dedi.

“Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz”
Arlı, “Biz ne mahkemeye ne de tahliye kararını vermek zorunda kalan hakimlere bir şey demiyoruz. Onlar yasalar çerçevesinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Çevremizde olup hukukla uğraşan tanıdıklarımızın bize söylediğine göre hainin tahliyesi tamamen CMUK diye bildiğimiz yargılama sisteminden kaynaklanıyormuş. Tamamen suçluyu koruyacak tarzda hazırlanmış, mağduru daha mağdur eden bir yasa. Başta Kocaeli vekilleri olmak üzere yüce Mecliste olan sağduyulu vekillerden ricamız terör suçları dahil vicdanları sızlatan, toplumda ağır travmalara yol açan suçlarda kesinlikle değişiklik yapılması yönünde çalışma yapılmasıdır. Malum tahliye kararına göre o hainle her an her yerde karşılaşabiliriz. Bu karşılaşma sonucunda kimin başına ne geleceğini kim kestirebilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle kafasını bozmuş hainin yarın başka bir yerde başka bir şehitliğe ya da devlet kurumuna karşı işlem yapmayacağının garantisini kim verebilir? Hal böyle olunca eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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