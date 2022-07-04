Restoran önünde tartışan iki grup birbirine kurşun yağdırdı

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te iki grup arasında restoran önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede endişe yaratan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 kişinin yaralı halde kaçtığı belirtildi.

Olay saat 20.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Silah sesleri çevrede endişeye neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Çatışmanın yaşandığı sokak üzerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kova toplandı. Soruşturma başlatan polis, görgü tanıkların ifadeleri doğrultusunda kaçan gruptakilerden 1 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-07-04 23:13:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.