Körfez'de üreten kadınlar için Kiraz Kafe hizmete açıldı

Körfez Belediyesi ve Körfez Kadın Platformu iş birliği ile hayata geçirilen Kiraz Kafe, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, kamu kurum müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



"Kadınlarımız kendi emekleri ile yaptıkları ürünlerin satışını gerçekleştirecek"

Açılışta söz alan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, "Kadınlara yönelik çalışmalar ve kadının emeğine verilen değer açısından Körfez birçok ilçeden farklı. Belediyemiz ve kaymakamlığımız da gerçekten destek veriyor. Bugün Kiraz Kafemizi açılıyoruz. Kadınlarımız kendi emekleri ile yaptıkları ürünlerin satışını gerçekleştirecek. Bir aydır hizmette ve çok güzel ilerliyor. Yapılan başvurular sırayla değerlendirerek belirleniyor" dedi.



"Kiraz Kafe, AZ'ye kadınlarımıza ait"

Körfez Belediyesi olarak, kadınlardan gelen projelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Şener Söğüt, "Kadının elinin değdiği her şeyde ayrı bir güzellik var. Geçtiğimiz yıl sahillerimizde el emekleri satış noktaları kurmuştuk. Bu sene de bunu devam ettireceğiz. Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde hizmete alacağız. Talep gelirse Hereke sahilinde de bunu hayata geçirebiliriz. Daha önce Sosyal Hizmet Binası olan arka tarafımızdaki binayı da Kadın Yaşam Merkezi olarak hazırlıyoruz. İnşallah burada da kadınlarımıza dönük önemli bir hizmet sunacağız. Kiraz Kafe, AZ’ye kadınlarımıza ait. Körfez’de yaşayan bayanlar, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler faydalanabilecek. Biz birçok kafe, restoran ve mağaza açılışı yapıyoruz ama bunun keyfi farklı" diye konuştu.



"Her alanında kadın ayak seslerini duymak istiyoruz"

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ise "Bugün küçük ama çok anlamlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Kiraz Kafe’mizi resmi olarak hizmete alıyoruz. 1 ay önce burası hizmet vermeye başladı. Kadınlarımız mutlaka ekonominin içerisinde olması gerekiyor. Her alanında kadın ayak seslerini duymak istiyoruz. Kadınlarımız bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri ortam buldukları zaman bunu en iyi şekilde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

