Derince'de gençler bu merkezde buluşuyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde spor yapan çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Bünyesinde bisiklet, yürüyüş yolları, eğitim ve spor alanları gibi birçok unsuru barındıran Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, burada spor yapan çocuklar ve gençlerle buluştu. Yaz döneminde ilgi gören merkezde, düzenlenen kurslarla çeşitli branşlarda binlerce öğrenciye eğitimler veriliyor. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nde spor yapanlarla sohbet eden Zeki Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Allah'ın izniyle onlar için birçok önemli projeyi daha hayata geçireceğiz" dedi.

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