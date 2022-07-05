Gölcüklü 7 karateci Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay süreci başladı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı'nın 7 sporcusu, Amasya'da yapılacak Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı, İzmit'te düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde başarılı sonuçlar aldı. 14 sporcu ile seçmelere katılan Gölcük Belediye Spor, 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük kazandı. Dereceye giren karateciler, Gölcük ve Kocaeli’yi temsilen Amasya’da düzenlenecek Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.