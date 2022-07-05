Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Ziynet Sali, Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılına coşku kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, yaz etkinlikleri Ziynet Sali konseriyle devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı çerçevesinde Kocaelililer için seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ziynet Sali şarkılarıyla Karamürsel Kordon Sahili’ni adeta salladı. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Ziynet Sali konsere, "Efkarım Var" şarkısıyla başladı. Şarkısını sevenlerinin coşkulu katılımıyla tamamlayan Sali, "Siz değil ben sizleri alkışlıyorum. Çok güzelsin Kocaeli" dedi.



Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayan Başkan Büyükakın, "Bizlere kurtuluş günümüzü armağan eden başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Eğer biz bugün coşkuyla bir aradaysak bu öncelikle ceddimizin ardından da bugün sınır boylarında bizler için nöbet tutan Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Karamürsel’imizin kurtuluş gününü bir kez daha kutluyorum. Sizleri de eğlenmek üzere değerli sanatçımızla bırakıyorum, iyi eğlenceler" dedi.

Sanatçı Ziynet Sali ise Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayarak, kendisini böylesine anlamlı bir günde Kocaelililerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.



"Tüm şarkılarımda benimlesiniz"

Konuşmaların ardından Ziynet Sali yeni ve eski albümünden oluşan repertuarla konserine devam etti. Tüm şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Sali, "Muhteşemsiniz. Tüm şarkılarımda benimlesiniz. Ne mutlu bana. İyi ki buradayım dedi.

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