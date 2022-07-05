Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler kura ile belirlenecek

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Ön kayıtları tamamlanan İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi'nden faydalanacak aileler için, yapılacak sosyal incelemenin ardından fırsat eşitliğini sağlamak adına noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Çınar Çocuk Evi, 20222023 eğitim öğretim dönemi için ön kayıtları tamamladı. Çok sayıda ailenin ilk tercihi olan, 20212022 eğitim döneminde 64 çocuğa hizmet veren Çınar Çocuk Evi, mevcutta 90 olan kapasitesini velilerin memnuniyeti dolayısıyla yeni dönemde 118’e çıkardı. Eğitim kalitesi ve uygun fiyatıyla rekor başvuru alan Çınar Çocuk Evi’nden faydalanacak aileler, noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek.

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