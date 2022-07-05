Kocaeli'de erkek cesedi bulundu; başından tek kurşunla vurulmuş (2)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kocaeli´nin Darıca ilçesinde başından vurularak öldürülen kişinin Hakan Özer (37) olduğu belirlendi. Özer´in cenazesi Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)Erol POLAT/KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-07-05 18:35:32



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