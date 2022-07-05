Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular (2)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İzmit'te, Roma döneminde yapılan su kemerinin üzerine yaklaşık 30 kovan dizilip, tahrip edilmesi olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri tarafından bölgede incelemeler yapıldı. Yetkililer konu hakkında gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-07-05 19:43:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.