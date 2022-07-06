Kartepe’de üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Asfalt çalışmaları için uygun hava koşullarının olduğu yaz aylarında planlaması yapılan yollarda, asfaltlama çalışmalarına hızla devam eden Kartepe Belediyesi, Derbent ve Ataevler Mahallesi’nde asfalt ve yama çalışmalarını tamamladı. Kartepe Belediyesi ekipleri Derbent Mahallesi Ayçiçek Sokak ve ana güzergahlarda 155 ton asfalt, Ataevler Mahallesi Nafiz Çamlıbel Sokakta 100 ton asfalt kullanılarak sokakları modern ve işlevsel hale getirdi. Çalışmalarına hız veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yaz mevsimiyle birlikte ilçe genelinde ekiplerimiz tarafından her alanda çalışmalarımız devam ediyor. İlçe genelinde yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında zeminlerin oturması ile asfalt serimine başlıyoruz” dedi.

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