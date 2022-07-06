Altyapının parlayan yıldızı Darıca Kalespor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan 2. Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu Spor Kulübü'nün proje takımı olarak ilan ettiği Darıca Kale Bayramoğluspor hem U12 hem de U11 liginde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Kalespor bölgede iki ligde de şampiyon olmayı başaran tek takım oldu.

U12 liginde Darıca Gençlerbirliği, Gebzespor gibi köklü takımların olduğu grupta şampiyon olmanın gururunu yaşayan Kalespor, U11 liginde de Çayırovaspor, Trakyaspor, Yenikentspor gibi altyapıya önem veren takımları geride bıraktı ve bütün maçlarını farklı kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Darıca Kalespor bölgenin kaliteli eğitimcilerinden Evren Aydın’ın koordinatörlüğünde istikrarlı ve planlı çalışmasının karşılığını almaya başladı. U11 takımıyla Bolu’da düzenlenen turnuvada şampiyon olan Darıca Kalespor ardından Altınordu Felsefe kardeşliği turnuvasında 32 takımı geride bırakarak şampiyon olmayı başarmıştı. Son 1 yılda 11 turnuvaya katılan ve 100’den fazla maç yapan Kalespor, Kocaeli U12 ve U11 liglerinde de farkını ortaya koyarak azimli ve istikrarlı çalışmanın karşılığını başarılarla almasını bildi. Antrenör kadrosunda; Evren Aydın, Ersin Turan, Hasan Sınırtaş, Özkan Karakayiş, Ozan Yaşar gibi deneyimli isimleri bulunduran Darıca Kalespor projesi gerek çalışmalarıyla gerekse sportif başarılarıyla bölgenin parlayan yıldızı oldu.

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