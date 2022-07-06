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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiptaş İzmit Çınar Evleri'nde hak sahipleri kuralarını çekti

İHA

Kiptaş İzmit Çınar Evleri'nde hak sahipleri kuralarını çekti

İzmit Belediyesi tarafından depreme dayanıklı olarak hayata geçirilen Kiptaş Çınar Evler sosyal konut projesinde hak sahipleri kuralarını çekti.

İzmit Belediyesi ve Kiptaş tarafından Arızlı Akpınar Mahallesi’nde yapılan depreme dayanıklı Kiptaş İzmit Çınar Evler projesinde kuralar çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Kura çekimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kura çekiminde konuşan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ve Kiptaş’ın iş birliği ile ortaya çıktığını ifade etti. Kurt, "Kiptaş olarak yeteneklerimizin bir kısmını sektörde göstermeyi amaçlamıştık. 3 yıllık görev süremizde temel attığımız ve tamamladığımız toplam 22 milyar yatırım değerine sahip 13 bin 389 bağımsız birimden oluşan 20 proje bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar hedefimiz 5.5 milyar yatırım değerine sahip 2698 bağımsız biriminde temelini atmaktır" diye konuştu.

1 Ağustos'ta teslim ediliyor
Üretilen tüm sosyal konut projelerinde asgari ücretin altında ödeme planları sunduklarını söyleyen Kurt, "Deprem bölgesi olan İzmit’te, dayanıklı yapı stokunun önemine dikkat çekmek için temel attığımız Çınar Evleri tamamlamış bulunmaktayız. Bugün hak sahiplerimizin daire eşleştirme kuralarını yapacağız. 143 konut için burada hak sahiplerinin noter huzurunda kendi evlerini seçme şansını vereceğiz. Törene katılamayan hak sahiplerimiz için noterimiz kuralarını çekecektir. Bayramdan hemen sonra, 1 Ağustos tarihinde hak sahiplerine dairelerini teslim etme başlıyoruz’’ dedi.

"Çok heyecanlıyım"
Çok heyecanlı olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Sosyal konut denilince aklımıza kutu kutu evler, site daireler gelir ama bu projeyle birlikte, bu kentte tasarım gücü yüksek ulaşılabilir, çevreye duyarlı ve sosyal yaşamı güçlü, önemli bir projenin başlangıcını yapma kararı almıştık. Ben öncelikle Ekrem İmamoğlu başkanımıza, büyük çaba sarf eden Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ve ekibine bütün İzmit adına, İzmitliler adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz’’
Mevcut evlerden hak sahibi olan vatandaşların çok şanşlı olduğunu belitten Hürriyet, "18 ay önce burada bu projenin temelini attık ama burada atılan temel sadece konut projesinin temeli değildi. Burada, 'İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz' demiştik ve gerçekten de öyle oldu” ifadelerini kullandı. Kiptaş'ın yeni yönetim döneminde şehir dışında yaptığı ilk proje olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul ve Kocaeli depreme en dayanıklı şehirler olması gerekiyor. Ben depremin 3. günü buradaydım. İzmit’in tüm ilçelerini, Gölcük dahil içine girerek, 3 arkadaş yüklediğimiz o koca kamyonun içerisinde buraya geldik ve o acıyı burada Kocaelili hemşehrilerimizle yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın ama tedbir almak kula aittir. Yaratan bize akıl vermiş, bunu kullanmak kula ait. Bunu kullanacağız ve inşallah dayanıklı bir kenti inşa edeceğiz’’ dedi.

Çağdaş konut anlayışıyla çevreye duyarlı bir sosyal konut olan İzmit Çınar Evler, doğanın her rengini içinde barındıran peyzaj alanları, modern mimarisi, geniş yeşil alanları, çocuk oyun alanları ve duvarlarla kapalı olmayan site anlayışıyla bulunduğu bölgeye değer katacak. Katılımcı bir tasarım anlayışını benimseyen proje en başından itibaren kullanıcıların da fikri alınarak şekillendirildi. İlk günden itibaren şeffaf ve katılımcı bir çizgide ilerleyen İzmit Çınar Evler’in ödeme koşullarını ve niteliklerini belirlemek için anketler düzenlendi. Üstelik projede son bir yıldır Kocaeli il sınırlarında ikamet edenlere, evi olmayanlara ve daha önce Kiptaş‘tan konut satın almayanlara öncelik tanındı. En az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, pandemi döneminde üstün çaba gösteren sağlık çalışanları ayrıcalıklı grup olarak tanımlandı. Şirket tarihinde ilk kez yeni yönetim döneminde başlatılan online başvuru imkanı İzmit Çınar Evler sosyal konut projesi için de uygulandı. Yoğun ilgi gören proje için 3 haftalık başvuru uygulandı. Süreç sonunda konut adedinin 20 katı kadar başvuru alındı. Başvurular arasından hak sahipleri ise 22 Ocak 2021 tarihinde noter huzurundaki kura çekilişi ile belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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