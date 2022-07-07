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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar

İHA

Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 4 Temmuz tarihinde Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde gerçekleşti. Cadde üzerinde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada bir kişi yaralanırken, olayın ardından yaralı da dahil kavgaya karışan tüm şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması neticesinde olay yerinden kaçan şahısların A.K., E.E. ve G.A. olduğu öğrenildi. Yaralı olarak olay yerinden kaçan A.K.’nin 2 bacağından vurulduğu ve özel bir hastanede ameliyat olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlan A.K. ve diğer şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan E.E. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler G.A. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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