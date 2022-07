Boş araziden 20 ton buğday hasat edildi

Gölcük Belediyesi, sosyal faaliyetlerde kullanmak amacıyla 40 dönümlük alana ektiği buğdaydan 20 tonluk hasat gerçekleştirdi.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri'ndeki Rahvan At Koşu Pisti'nin ortasında boş halde duran yaklaşık 40 dönümlük alana belediyenin sosyal projelerinde kullanılmak amacıyla buğday ekilmişti. Ekim ayında ekimi gerçekleştirilen buğdaylar, iklim şartlarının da elverişli gitmesi neticesinde verimli bir şekilde gelişimlerini tamamladı. Tamamen olgunlaşan buğday, ekili alanda yapılan hasatta, 20 ton buğday, 400 balyada elde edildi. Hasat edilen buğdaylar kamyonlarla depolara nakledilirken, elde edilen samanlar ise Rahvan At Bakim Tesisleri'ndeki hayvanları beslenmesinde kullanılacak.



“Tahmin ettiğimizden daha verimli”

Hasat işlemlerini yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kışın çok güzel kar yağışı olmuştu. Buğdaylarımız yetişti. Bugün de hasadını yapıyoruz. Biçerdöver; tek turda yaklaşık 2 ton buğday hasat etti. Toplamda 20 ton civarında buğday olacak. Bunları sosyal projelerimizde inşallah kullanacağız. Önümüzdeki sene yaklaşık 300500 dönüm arasında alanın yine buğday ekimini gerçekleştireceğiz. Yetişen buğdaylar tahmin ettiğimizden çok daha verimli ve güzel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.