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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmitliler halk bayramlaşmasında buluşacak

İHA

İzmitliler halk bayramlaşmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, 10 Temmuz Pazar günü saat 14.0021.00 arasında İzmit Belediye Meydanı’nda Kurban Bayramını çeşitli etkinlikler ve ikramlarla kutlayacak. Saat 16.30’da ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, halk bayramlaşması programıyla vatandaşlarla bayramlaşacak.
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramının ikinci günü halk bayramlaşması etkinliği düzenleyecek. Dolu dolu geçecek bayramlaşma programı çerçevesinde tüm gün çeşitli etkinlikler ve ikramlar olacak. Programlar, bayramın ikinci günü 10 Temmuz Pazar saat 14.00’te başlarken, halk bayramlaşması saat 16.30’da İzmit Belediye Meydanı Belsa önünde yapılacak. Program çerçevesinde akşam saat 19.30’da İzmit Kent Orkestrası İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.
Program boyunca alanda mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı yapılacak. Miniklerin gün boyu eğlenceli vakit geçirmeleri için de çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde saat 18.30’da geleneksel kavurma pilav ikramı da yapılacak.

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